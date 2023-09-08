Общество 08 сентября 2023, 13:32 Популярность онлайн-гида «Узнай Москву» выросла вдвое Сергунина: сервисом «Узнай Москву» воспользовались за лето более 300 тысяч раз Сайт мэра и правительства Москвы

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Летом 2023 года онлайн-путеводителем «Узнай Москву» воспользовались более 300 тысяч раз, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Самым популярным разделом стал «Маршруты», в котором можно найти 258 предложений с прогулками по историческим районам, тематическими экскурсиями, посвященными столичным высоткам, памятникам русского модерна и многими другими достопримечательностями столицы.

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«С июня по август пользователи чаще всего заходили на страницу, посвященную Китай-городу. Здесь можно изучить его историю и знаковые объекты», — уточнила Сергунина.

Популярностью у пользователей также пользовались велосипедные прогулки, включающие парк искусств «Музеон», Парк Горького, Нескучный сад, Крымскую, Пушкинскую и Андреевскую набережные, Воробьевы горы и парк Победы.

Кроме того, этим летом увеличилось число пользователей из других регионов. Особенно часто портал открывали жители Санкт-Петербурга, Тульской, Свердловской и Тверской областей.

Столичный департамент информационных технологий отметил, что на сайте доступны описания и фотографии 2,2 тысячи исторических зданий, 407 музеев и более 690 памятников, а также около 260 готовых вариантов прогулок.

Ранее в Москве завершилось голосование о туризме для школьников на платформе «Город идей».