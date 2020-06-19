Популярность липосакции выросла в России
Количество желающих сделать липосакцию увеличилось в России за последние два месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на управляющего директора Института пластической хирургии в Москве Ксению Дельник.
По ее словам, «сейчас очень нестабильная ситуация с курсом валют, пациенты боятся повышения цен», «именно по этой причине увеличились запросы на операции в рассрочку».
«Если раньше таких было порядка 10%, то сейчас — в два раза больше», — уточнила Дельник.