Популярность липосакции выросла в России

По ее словам, «сейчас очень нестабильная ситуация с курсом валют, пациенты боятся повышения цен», «именно по этой причине увеличились запросы на операции в рассрочку».

«Если раньше таких было порядка 10%, то сейчас — в два раза больше», — уточнила Дельник.