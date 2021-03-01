Мошенничество с криптовалютой в 2021 году вырастет в два раза и составит 4,5 миллиарда долларов. Однако если цена на биткойн пойдет на снижение, то станет меньше и цифровых атак.

Главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев в разговоре с газетой «Известия» отметил, что в прошлом году число таких инцидентов снизилось, однако изменились методы мошенников. По его словам, стало куда больше обманных схем, основанных на использовании децентрализованных финансовых инструментов — проектов DeFi. Большая часть существующих DeFi создана на блокчейне криптовалюты Ethereum.

По мнению Гостева, количество таких проектов продолжит увеличиваться и дальше, с чем и будет связан значительный рост ущерба от атак. Еще одной причиной он назвал подорожание криптовалют.

На крупнейшей в мире криптобирже Binance подтвердили увеличение числа мошенничеств с проектами DeFi. Основная причина — их недавнее появление на рынке и рост популярности, считает директор платформы в России и СНГ Глеб Костарев. В прошлом году общая сумма потерь заметно снизилась, однако увеличилось число таких случаев. Основной причиной стал резко растущий рынок и в несколько раз увеличившееся количество пользователей, не имеющих опыта. Именно они по большей части становились целями преступников, рассказал Глеб Костарев.

Особенного роста мошеннической активности стоит ожидать, по мнению аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, в период популярности криптовалют. Позитивный образ в СМИ, а также участие таких медийных людей, как Илон Маск, приводит к желанию инвестировать в этот рынок. Сейчас, после значительного роста самой популярной криптовалюты, число мошеннических схем будет куда больше. Зато, когда курс снизится, то само собой уменьшится количество атак на биржи.

Стоимость биткоина продолжает снижаться на торгах. Курс самой популярной криптовалюты в мире опустился до уровней почти трехнедельной давности.