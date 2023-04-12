12 апреля 2023, 11:52
Популярность космической отрасли как места работы выросла в России
ВЦИОМ: 63% россиян хотят, чтобы их дети и внуки работали в космической отрасли
Более 60% россиян заявили, что хотят, чтобы их дети и внуки работали в космической отрасли. Такие результаты представили по итогам очередного опроса специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Судя по ответам респондентам, популярность космической отрасли как места работы детей и внуков выросла на 16 процентных пунктов — 63% в 2023 году против 47% в 2020 году, уточнили сотрудники ВЦИОМ.
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В исследовании также отметили, что из всех планет и звезд Марс интересует россиян больше всего. Побывать на ней хотел бы каждый четвертый респондент (24%).
Полет на Луну хотел бы осуществить каждый 10-й опрошенный. По мнению 37% участников опроса, уже в скором времени на этой планете станет возможно создание постоянной обитаемой базы.
Высказались респонденты и об инопланетной жизни. Около 10% верят, что в перспективе 50 лет инопланетяне высадятся на Земле и вступят в контакт с человечеством.
У 35% опрошенных есть опасения, что космос превратится в арену военного противостояния между странами. У 10% респондентов есть страх падения гигантского метеорита.
В вопросе о том, чьей зоной ответственности является освоение космоса, мнения россиян разделились — 55% выразили уверенность, что это исключительно государственное дело, еще 41% участников исследования заявили, что допускают привлечение частных компаний, бизнеса.
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