Популярность Clubhouse привела к росту мошенничества в России

Мошенники активизировались после резкого скачка популярности социальной сети Clubhouse среди россиян. Злоумышленники создали поддельное приложение и стали продавать приглашения на платформу.

Популярность соцсети пошла вверх, когда ей стали пользоваться основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, а также создатель Facebook Марк Цукерберг. После этого в Сети стали появляться предложения купить приглашения в Clubhouse. За пропуск на закрытую платформу просят от 200 рублей до 10 тысяч.

Гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников предупредил, что объявления могут размещать мошенники. Пользователи переведут деньги, но никаких гарантий получения настоящего приглашения нет, сообщил «Коммерсант».

При этом мошенники могут нажиться не только на несуществующих приглашениях. В магазине приложений Android появилось ложное приложение Clubhouse. С его помощью злоумышленники могут получить доступ к сообщениям, микрофону или камере, предупредил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.

Закрытая социальная сеть Clubhouse основана исключительно на голосовой связи. Сейчас присоединиться к чатам можно только по специальному приглашению. Роскомнадзор уже начал следить за выполнением законов соцсетью, но пока никаких жалоб на работу не поступало.