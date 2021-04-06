Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров озвучил сроки закрытия перезапуска популярного ток-шоу

Создатель телешоу «Дом-2» Валерий Комиссаров обозначил сроки приблизительного закрытия обновленной версии культового ТВ-проекта. С недавних пор шоу выходило на федеральном телеканале «Ю», рассказала «Газета.ru».

В качестве аргументов в свою пользу Комиссаров привел тот факт, что рейтинг шоу неизбежно падал с 2014 года. Также он упомянул, что самолично отошел от продюссирования. Телеведущий сказал, что если «Дом-2» продержится хотя бы до 1 сентября, то он лично отправит ящик шампанского гендиректору канала, где сейчас выходит перезапуск знаменитого проекта, заявил Комиссаров в интервью изданию InterMediа.

Валерий Комиссаров не увидел долгой жизни проекта и предполагает, что он закроется не больше чем через три месяца. Он считает, что проблемы могут возникнуть из-за того, что новая площадка не сможет представить ярких суперзвезд, которые раньше всегда ассоциировались с данным шоу.

«Давайте вспомним, хотя бы одну появившуюся новую звезду уровня Собчак, Бородиной, Бузовой, Водонаевой, Бони, Мая, Меньщикова, Солнцева и многих других, которых открыл и выбрал лично я. Назовите, пожалуйста, хотя бы одну фамилию за шесть лет?» — подытожил он.