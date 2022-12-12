Общество 12 декабря 2022, 09:00 Популярная в мире сеть клиник Acıbadem предложила услугу по комплексной проверке здоровья за день

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Последнее, что вы хотели бы запланировать на выходной день — это медицинский осмотр. Обращение к врачу, когда вы чувствуете себя здоровым, кажется противоречащим здравому смыслу. И все же есть по крайней мере три веские причины регулярного осмотра: гарантия более долгой, здоровой жизни без врачей. Но данная гарантия обусловлена подробной и индивидуальную оценкой состояния здоровья экспертами отделения Обследований Acıbadem в Турции. Всемирно известная сеть клиник Acıbadem оснащена специальными зонами, где можно пройти полное обследование в течение одного дня в комфортной обстановке. Опытные специалисты Acıbadem помогут сделать его полезным и запланировать на выходной.

Зачем вообще проходить медосмотр?

Когда мы чувствуем себя здоровыми, мы принимаем это как должное. Однако существуют такие скрытые проблемы, которые могут ограничивать социальную и профессиональную активность женщин, например такие заболевания, как эндометриоз или полипы матки.

Медицинские осмотры позволяют выявить потенциальные риски для здоровья и принять профилактические меры. Например, высокий уровень сахара в крови, холестерина или артериального давления можно контролировать до того, как он вызовет серьезные проблемы со здоровьем.

Регулярные осмотры выявляют проблемы со здоровьем на ранней стадии для эффективного лечения и имеют решающее значение для большинства заболеваний, включая болезни сердца, диабет и рак.

Еще одна причина прохождения CHECK-UP в Acıbadem, Турция

Сеть клиник Acıbadem является ведущим поставщиком медицинских услуг в Турции и регионе с 24 клиниками и 14 амбулаторными клиниками в пяти странах. Качество обслуживания гарантируется репутацией бренда мирового уровня, наличием специалистов и оборудованием высочайшего уровня. Сеть предлагает комплексные персонализированные пакеты обследований в зависимости от возраста, пола, семейной предрасположенности, образа жизни и многих других факторов с различными пакетами для женщин, мужчин и детей. Когда иностранные пациенты обращаются за обследованием в Acıbadem, они получают быстрый ответ и комплексное обслуживание в Центре международных пациентов. Международные специалисты консультируют пациентов на 20 разных языках, обеспечивая полную поддержку и помощь, начиная с медицинских приемов и заканчивая информацией о проезде и проживании.

Обследование в Acıbadem занимает около дня и является инвестицией в ваше будущее здоровье. Все обследования и консультации, анализы крови и услуги электрокардиографии проводятся в специально отведенных для осмотра помещениях, обеспечивающих комфорт и конфиденциальность. Все процедуры координирует персональный check-up консультант. Подробная оценка состояния здоровья заканчивается личным обсуждением результатов. Вы можете задать все интересующие вас вопросы и получить индивидуальный план лечения. А после медицинского осмотра в выходные можно продолжить осмотр достопримечательностей в Турции.

Представительство сети клиник Acıbadem есть в Москве, на улице Большая Якиманка, 26. По всем вопросам туда можно обратиться и по телефонам +7 495 135-82-80, +7 916 530-22-11. Также у клиники есть свой канал в Telegram, где вы можете задать интересующие вопросы и записаться на прием врача.

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www.acibadem.com.ru