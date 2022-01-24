facebook_pixel
    24 января 2022, 12:18

    Попугай сразил пользователей соцсетей актерским талантом

    Полина Гребенщикова

    Попугай стал популярным в соцсетях, «подыграв» своей хозяйке. Об этом рассказал «Ридус».

    В видеоролике, широко разошедшемся по Сети, попугай театрально падает, когда хозяйка «выстреливает» в него из крошечного игрушечного пистолета.

    Пользователи соцсетей восхитились актерским талантом птицы.

    «Дайте роль в кино этому великолепному актеру!»; «Артист с большой буквы прям»; «Я просто влюбилась в этого крутого пернатого парня», — написали в комментариях.