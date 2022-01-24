Попугай сразил пользователей соцсетей актерским талантом

Попугай стал популярным в соцсетях, «подыграв» своей хозяйке. Об этом рассказал «Ридус».

В видеоролике, широко разошедшемся по Сети, попугай театрально падает, когда хозяйка «выстреливает» в него из крошечного игрушечного пистолета.

Пользователи соцсетей восхитились актерским талантом птицы.

«Дайте роль в кино этому великолепному актеру!»; «Артист с большой буквы прям»; «Я просто влюбилась в этого крутого пернатого парня», — написали в комментариях.