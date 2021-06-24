Требования к безопасности игрушек попросили снизить в России

Производители игрушек попросили снизить для своей продукции требования по подтверждению безопасности. Письмо в Минпромторг отправила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

Начиная с 1 июня входящие в ЕАЭС страны будут проводить эксперимент по внедрению новых правил продажи товаров в Сети, сообщила газета «Известия». Теперь в странах союза будут продавать продукцию, безопасность которой соответствует установленным нормам. Для этого производители должны будут предоставить нотификацию — декларацию в свободной форме.

При этом российские заводы обязаны подтверждать безопасность своих товаров сертификатами. Получить такой документ сложнее и дороже. На производствах проводятся исследования и инспекции, а проезд и проживание специалистов компании приходится оплачивать за свой счет. В итоге сертификация обходится в сумму порядка 1,5 миллиона рублей.

«Тогда как получение декларации — заявление о соответствии техрегламентам — может обойтись в среднем в 100 тысяч рублей за лабораторные исследования. То есть речь идет о несопоставимых тратах», — отметила президент АИДТ Антонина Цицулина.

Производители считают, что нововведения создадут неравные условия конкуренции. В связи с этим они попросили гармонизировать требования для российских и зарубежных производителей.