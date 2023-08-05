Общество 05 августа 2023, 17:09 Попробуй «Мосгортранс» на вкус: новое пирожное к 65-летию ведомства выпустили в Москве «Мосгортранс» выпустил пирожное с уникальным вкусом к своему 65-летию Дептранс Москвы

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В этом году «Мосгортранс» празднует свой 65-летний юбилей. В честь праздника ведомство решило порадовать горожан сладким подарком, разработав пирожное с уникальным вкусом, которое появится на прилавках с 7 августа, сообщили в дептрансе Москвы.

«Попробуйте наш „Сладкий маршрут“! Вместе с „Кофеманией“ мы разработали уникальный вкус к 65-летию Мосгортранса», — говорится в сообщении.

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В ведомстве раскрыли состав нового пирожного: ванильный бисквит, апельсиновая паста, ягодная начинка и шоколадный велюр.

Десерт можно найти в пяти точках «Кофемании» на Большой Никитской, Большой Полянке, Кудринской, Неглинной и в ЦУМ. По другим адресам попробовать пирожное «Мосгортранса» можно будет с 7 августа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников общественного транспорта с юбилеем организации.