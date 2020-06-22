Депутат Госдумы рассказал о важности поправок про соцгарантии труда

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко рассказал «360», что с внесением поправок про социальные гарантии труда, индексация пособий и пенсий станет конституционной нормой. Это значит, что любые представители власти, работодатели будут вынуждены обеспечивать реализацию этого конституционного положения.

Объясняя, почему поправки про социальные гарантии труда нужно закрепить в основном законе, Тарасенко рассказал, что в реальной жизни по разному складывается формирование бюджета страны. По его словам, в условиях рыночной экономики иногда бывают ситуации, когда формируется дефицитный бюджет, и в этих условиях у исполнительной власти, и не только у нее, появляется желание найти более простые решения, которые позволят минимизировать свои обязательства перед населением и вместе с тем обеспечить сбалансированность и развитие страны.

Тарасенко объяснил, что были такие прецеденты, когда в условиях кризиса, в условиях дефицитного бюджета, не проводились традиционные индексации пенсий, заработных плат бюджетникам, социальных пособий на очередной год, мотивируя это тем, что ситуация очень и очень сложная.

А теперь, когда это станет конституционной нормой, даже при подготовке законопроекта, при формировании региональных бюджетов обязаны будут искать другие статьи, которые позволят обеспечить индексацию пособий, индексацию пенсий.

«В этой ситуации, я прямо скажу: „этот мост можно будет построить позже, через год, через два, а сейчас нужно, чтобы покупательная способность людей не упала“. И то, что это […] станет после голосования конституционной нормой, это будет гарантией того, что любые представители власти, работодатели вынуждены будут обеспечивать реализацию этого конституционного положения», — объяснил Тарасенко.