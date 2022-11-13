Общество 13 ноября 2022, 07:40 Поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ внесли в Госдуму РИА «Новости»: поправку о лишении гражданства за дискредитацию ВС РФ внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Президентскую поправку о лишении приобретенного гражданства за действия, создающие угрозы безопасности России, внесли в Государственную думу. Об этом написало РИА «Новости».

Согласно тексту документа, лишить приобретенного российского гражданства могут, если лицо совершает дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, действия против территориальной целостности России, участвует в нежелательной международной или иностранной НКО.

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Факт правонарушения установит ФСБ. Решение о лишении гражданства могут принять вне зависимости от времени, когда подозреваемое лицо совершило свои действия.

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Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предлагал лишать российского паспорта тех лиц, которые ради получения западной визы поддержат критику РФ. Он уточнил, что в настоящее время для получения визы необходимо подписать документ об осуждении проведения специальной операции.