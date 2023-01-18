Общество 18 января 2023, 13:49 Поправки в законопроект «О ветеранах» обеспечат поддержкой всех вдов военнослужащих Депутат Чаплин: предложенные «Единой Россией» меры помогут вдовам военнослужащих

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Госдума 18 января рассмотрела в первом чтении поправки в законопроект «О ветеранах». Документ позволит всем вдовам ветеранов боевых действий получат должные меры соцподдержки, пояснил депутат Никита Чаплин.

Действующее законодательство предусматривает получение вдовами мер поддержки и положенных выплат, если они живут одни или с несовершеннолетними детьми.

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«Инициатива „Единой России“ социально защитит женщин, которые потеряли своих мужей в ходе проведения спецоперации», — подчеркнул Чаплин.

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Сейчас у вдов, проживающих с родителями или бездетных, добавил он, нет права на выплаты и какую-либо поддержку. Подобной ситуации быть не должно.

«Мы должны поддержать жен наших героев, в особенности, если в семьях есть несовершеннолетние дети», — сказал депутат.

Законопроект, обратил внимание Чаплин, позволит вдовам военнослужащих получать льготное пенсионное и медицинское обеспечение. У потерявших мужей появится право на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг, а в отдельных случаях — жилье.

«Государства в долгу перед погибшими защитниками Родины и несет ответственность за жизнь их семей», — заключил он.