Поправки в УК РФ за исполнение иностранных санкций на территории РФ внесут в Госдуму

В Госдуму внесут поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории России. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник (4 апреля, — прим. ред.) внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации», — написал сенатор у себя в Telegram.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад антироссийскими санкциями обрушил престиж доллара и евро.

«В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», — заявил он.

Песков добавил, что ограничения помогают России внедрять технологии, которые раньше покупались за границей. Кроме того страна ускорила программу авиапромышленной отрасли и агросектора.