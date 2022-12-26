Общество 26 декабря 2022, 15:59 Поправки в Налоговый кодекс не затронут работающих удаленно Депутат Исаев: повышение налогов коснется ИП и самозанятых, покинувших Россию freepik

Читать 360tv в

Вероятное внесение поправок в Налоговый кодекс не затронет работающих удаленно, потому что в их отношении уже есть законодательное регулирование. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Андрей Исаев.

«Поправки в Налоговый кодекс не коснутся работающих удаленно. Регулирование этой категории лиц уже есть, ведь работодатель выплачивает налоги. Если он не является резидентом, то налог составит 30%», — объяснил он.

Реклама

По словам Исаева, главным образом поправки коснутся индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые пользуются льготными режимами налогообложения.

Реклама

«Для самозанятых налог составляет до 6%. Чтобы покинувшие страну люди этим не злоупотребляли, льготные режимы предложили отменить. Их создавали для тех, кто развивает свой бизнес в своей стране. На уехавших льготы не распространяются», — рассказал парламентарий.

Ранее политолог Сергей Марков в беседе с «360» отметил актуальность повышения налогов для покинувших родину граждан.