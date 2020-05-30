Голосование по поправкам в Конституцию РФ еще впереди, однако некоторые из них уже работают в указах Путина и законах о поддержке граждан. Их активировала пандемия коронавируса.

«Жизнь так распорядилась, что часть поправок в основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся ситуацией. Этот социальный блок, на который граждане всегда обращали внимание, он оказался востребованным», — приводит РИА «Новости» слова сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в основном законе России, депутат Павел Крашенинников.

Он отметил, что Госдума должна продолжать разъяснительную работу по поправкам, которые уже получили жизнь Еще один руководитель рабочей группы Андрей Клишас заявил, что поправки к Конституции России изначально были нацелены на будущее, однако востребованными они стали уже сегодня. По его словам, работа российского руководства по поддержке людей в период пандемии проходит «в логике этих поправок».

Ранее Роспотребнадзор составил рекомендации, которые одобрил ЦИК, о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ на улице из-за коронавируса. Пока точную дату голосования не определили. По последним данным, оно может состояться в начале июля.