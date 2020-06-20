Поправки в Конституцию повлияют на доступность здравоохранения

По его мнению, поправки, касающиеся здравоохранения, являются самыми главными из-за их гуманитарной ориентированности. По результатам опроса ВЦИОМ, 95% россиян считают поправки по социальной сфере самыми важными.

Жители разных городов России имеют разный уровень медицинской помощи, отметил Крестинский. Поэтому он считает нужным закрепить в основном законе страны одинаковые гарантии для всех россиян.

«Здоровье людей является основополагающей связующей отраслью страны, и сегментированность здравоохранения, а также различия в качестве и доступности представляют собой социальную дезинтеграцию Российской Федерации, что влечет за собой далеко идущие риски», — объяснил директор института развития общественного здравоохранения.

По его словам, пандемия коронавируса показала необходимость организовать развитую и качественную медицину во всех субъектах РФ. За это должны отвечать перед законом власти на всех уровнях. Сейчас России предстоит преодолеть все проблемы в здравоохранении.

Не менее важная поправка к Конституции — гарантии обеспечения суверенитета России. Они закроют вопрос с Курилами, Калининградом и Крымом на поколение вперед. Помимо этого в новом тексте Конституции поправки обязывают правительство заниматься экологическим образованием. Такая поправка делает Россию одной из передовых стран, потому что мало у кого в основной закон внесены животные.

Конституция должна быть живой и отвечать требованиям, вызовам и исторической обстановке, которые сейчас происходят.