26 июня 2023, 14:36
Поправки, позволяющие установить прозрачное ценообразование на отечественные товары, подготовят в Совфеде
В Совете Федерации вместе с другими министерствами и ведомствами готовит поправки, позволяющие установить прозрачное ценообразование на отечественные товары. Об этом стало известно «Парламентской газете».
После всех доработок законопроект направят в правительство.
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По словам вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева, сейчас ведомство вместе с правительством и Центробанком прорабатывает введение обязательного лимита закупок на бирже для определенного списка товаров, которые влияют на формирование цены на другие товары.
В список, скорее всего, войдут не только нефть, газ и удобрения, но и другие товары, добавил Журавлев.
Совет Федерации РФ
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