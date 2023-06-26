Общество 26 июня 2023, 14:36 Поправки, позволяющие установить прозрачное ценообразование на отечественные товары, подготовят в Совфеде

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В Совете Федерации вместе с другими министерствами и ведомствами готовит поправки, позволяющие установить прозрачное ценообразование на отечественные товары. Об этом стало известно «Парламентской газете».

После всех доработок законопроект направят в правительство.

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По словам вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева, сейчас ведомство вместе с правительством и Центробанком прорабатывает введение обязательного лимита закупок на бирже для определенного списка товаров, которые влияют на формирование цены на другие товары.

В список, скорее всего, войдут не только нефть, газ и удобрения, но и другие товары, добавил Журавлев.