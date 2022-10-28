Поправки об уголовном наказании для законопроекта об ЛГБТ-пропаганде сочли невозможными | 360°

Общество 28 октября 2022, 16:20 Поправки об уголовном наказании для законопроекта об ЛГБТ-пропаганде сочли невозможными Хинштейн: поправки об уголовном наказании в проект об ЛГБТ-пропаганде невозможны РИА "Новости"

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В вопросе введения уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений нужно двигаться поступательно. Дискуссия идет, однако поправки об этом ко второму чтению существующего проекта формально невозможны. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

В комментарии ТАСС политик напомнил, что вносить изменения в УК РФ можно только отдельным законопроектом.

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«Поэтому поправки ко второму чтению в КоАП путем внесения изменений в Уголовный кодекс по формальным основаниям невозможны», — пояснил Хинштейн.

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Он обратил внимание, что вопрос об уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду действительно обсуждается. Однако, по его мнению, в этом направлении надо идти поступательно.

«Главная задача, чтобы эти отвратительные явления стали невозможными», — добавил он.

Иными словами, пояснил депутат, важна именно профилактическая роль законодательных инициатив.

Ранее о том, что за ЛГБТ-пропаганду должны вводиться не только административные штрафы, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. По ее словам, во втором чтении проекта разговор будет идти и об уголовном наказании.

Закон об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии одобрили в первом чтении 27 октября, напомнило ИА Nation News.