Поправки об индексации пенсий рассмотрят в Госдуме

Российское правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Внесли норму в правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, отметило РИА «Новости». Этот законопроект уже был принят в первом чтении.

Поправку, направленную на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%, Госдума рассмотрит во втором и, может, сразу в третьем чтении на пленарном заседании в предстоящий четверг, отметил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

«В четверг наиболее важный законопроект во втором, я думаю, в третьем чтении — поправка об индексации пенсий на 8,6%, то есть выше инфляции», — привел ТАСС слова Жукова, сказанные им в понедельник по итогам Совета Думы.

В России готовят проект новой пенсионной реформы, направленной на увеличение накопительной части выплат. Он предусматривает избавление от налогов накопительной части пенсионных отчислений, страхование сумм и выделение дополнительных денег за счет бюджета, пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.