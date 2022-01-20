Поправки об индексации пенсий на 8,6% поддержали в РАНХиГС

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин поддержал поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. Об этом написал RT.

Он подчеркнул, что с точки зрения финансовых возможностей государства «это просчитано».

«Изначально индексация планировалась исходя из первоначального прогноза инфляции. Инфляция оказалась выше прогноза. Естественно, люди потенциально расстраивались из-за того, что темпы роста цен превышали темпы индексации пенсионных выплат и поэтому их доходы обесценивались. Принятое решение, которое позволяет индексировать пенсионные выплаты выше темпов инфляции, ничего, кроме приятного (для некоторых, может быть, в какой-то степени неожиданного), за собой не несет», — добавил Марголин.

По информации Министерства финансов, дополнительные расходы на индексацию пенсий в 2022 году составят 172,7 миллиарда рублей.