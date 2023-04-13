Общество 13 апреля 2023, 16:16 Поправки о защите россиян от решений международных органов внесли в Госдуму Госдума рассмотрит поправки о защите граждан России от решений международных органов РИА «Новости»

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Поправки к закону «О безопасности» о праве президента России защищать граждан в случае, если иностранные или международные органы принимают противозаконные решения, внесли на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Инициативу подготовили лидеры политических фракций, председатель Думы Вячеслав Володин и депутаты парламента.

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«Поправки к федеральному закону „О безопасности“ о наделении президента Российской Федерации полномочиями по защите граждан России в случае принятия международными или зарубежными органами решений, противоречащих российскому законодательству, внесли в Государственную думу», — указали в сообщении.

Также предполагается внести изменения в Уголовный кодекс. Законодатели полагают, что указанные меры помогут защитить страну от агрессивных, недружественных и незаконных действий различных международных организаций.