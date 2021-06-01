Поправки о повышении возрастного ценза при покупке оружия внесут в Госдуму

Парламент Татарстана после стрельбы в казанской школе предложил поднять возрастной ценз для покупки газового, огнестрельного гладкоствольного, спортивного, охотничьего, сигнального оружия и холодного клинкового оружия с 18 лет до 21 года. Документ внесут в Госдуму, сообщил «Коммерсант».

«Трагические события, произошедшие 11 мая 2021 года в городе Казани, а ранее в 2018 году в городе Керчи, показали, какую общественную опасность может представлять собой огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты отметили, что в двух этих случаях стрелки не достигли возраста 21 года. Парламентарии отметили, что также участились примеры использования россиянами оружия в решении конфликтных ситуаций.

Также власти Татарстана считают, что разрешить владеть гладкоствольным длинноствольным оружием в целях самообороны без права ношения нужно лишь тем, кто владел ранее в течение пяти лет оружием ограниченного поражения. А длинноствольное полуавтоматическое оружие для охоты или спортивной стрельбы депутаты планируют оставить только в арсенале профессиональных охотников или спортсменов высокого класса.

Сейчас эти виды оружия может купить любой желающий старше 18 лет. Минимальный возраст 21 год установлен только для обладания гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения.

За нарушение правил хранения, ношения и коллекционирования оружия депутаты предложили назначить штраф в размере пяти тысяч рублей.