Поправки Минцифры к закону о персональных данных оценили в Думе

Член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев обсудил с RT сообщение о том, что Минцифры разработало поправки к закону о персональных данных.

Согласно разработанным поправкам, разрешение человека понадобится как на использование данных о нем, так и на их обезличивание.

«Например, граждане часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов», — обратили внимание в ведомстве.

Шхагошев рассказал, что парламентарии получают очень много жалоб от граждан на постоянные рекламные звонки. Отмечается, что люди расценивают это как вмешательство в их личную жизнь.

«Поэтому мне кажется, что сейчас это действительно очень важно. <…> Возможно, лепту внесет со своей стороны и депутатский корпус», — допустил законодатель.