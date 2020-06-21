«Поправки касаются каждого». Депутат Боярский назвал самые актуальные вопросы для изменения Конституции
«Я не стал бы выделять отдельные направления, все предлагаемые поправки очень насущны, важны, касаются каждого гражданина страны. Они затрагивают очень широкий спектр интересов — начиная от территориальной целостности, социальных гарантий и заканчивая экологией, отношением к животным, волонтерством, классической модели семьи, что в нынешних реалиях становится актуальным», — сказал Сергей Боярский в разговоре с изданием «Невские новости».
Боярский посчитал, что Конституция нуждается в новациях, а предложенные поправки найдут отклик в сердце каждого.
Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. На голосование вынесены 206 поправок в основной закон страны. Россиянам можно будет проголосовать только за все сразу: если участник одобряет изменение Конституции, ему нужно будет поставить галочку напротив поля «Да», если не одобряет — напротив «Нет».
21 июня — последний день для подачи заявлений на голосование в другом регионе. Жители Москвы и Нижегородской области могут подать заявки на электронное голосование. Их тоже будут принимать только до 14:00 21 июня.