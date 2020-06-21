«Поправки касаются каждого». Депутат Боярский назвал самые актуальные вопросы для изменения Конституции

Депутат Государственной думы и сын знаменитого актера Сергей Боярский посчитал, что поправки к Конституции закрепят политическую волю на будущее. По его мнению, все предложенные изменения в основной закон насущны и важны.

«Я не стал бы выделять отдельные направления, все предлагаемые поправки очень насущны, важны, касаются каждого гражданина страны. Они затрагивают очень широкий спектр интересов — начиная от территориальной целостности, социальных гарантий и заканчивая экологией, отношением к животным, волонтерством, классической модели семьи, что в нынешних реалиях становится актуальным», — сказал Сергей Боярский в разговоре с изданием «Невские новости».

Боярский посчитал, что Конституция нуждается в новациях, а предложенные поправки найдут отклик в сердце каждого.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. На голосование вынесены 206 поправок в основной закон страны. Россиянам можно будет проголосовать только за все сразу: если участник одобряет изменение Конституции, ему нужно будет поставить галочку напротив поля «Да», если не одобряет — напротив «Нет».

21 июня — последний день для подачи заявлений на голосование в другом регионе. Жители Москвы и Нижегородской области могут подать заявки на электронное голосование. Их тоже будут принимать только до 14:00 21 июня.