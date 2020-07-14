Поправки к Семейному кодексу предложили в Госдуме. Среди них запрет на усыновление однополыми парами и трансгендерами

По первоначальной инициативе, предлагалось изменить процедуру отбирания детей из семьи. В законе предложили разрешить органам опеки идти на радикальные меры только после решению суда. При это рассмотрение дела проходило бы в короткие сроки. Однако авторы пошли дальше и внесли еще несколько поправок.

«Законопроект предусматривает, что отобрание ребенка (принудительное разлучение ребенка с родителями) будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок», — рассказала ТАСС одна из авторов инициативы глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина.

Кроме этого, она отметила, что в законопроекте есть перечень из 11 оснований, которые позволяют признать ребенка оставшимся без попечения родителей. Также по каждому пункту предложен список документов, обосновывающих изъятие ребенка.

При этом изменения в законе не разрешат органам опеки заходить в дома или квартиру, пока все жильцы не дадут согласие. Также представители социальных служб не смогут отказать в усыновлении родственникам, ссылаясь на низкий уровень дохода. Поправки разрешат родителям привлекать к воспитанию родственников без оформления дополнительных документов и разрешений.

Также в Семейный кодекс предложили прописать новую главу о временных мерах защиты ребенка, в момент когда родители не в состоянии заботиться о детях. Поправки гарантируют, что братьев и сестер не будут разделять, когда они останутся без родителей. Еще депутаты предложили запретить возвращать ребенка в детдом через три года после усыновления. В новом законе забрать детей в семьи не смогу лица одного пола, а также те, кто поменял пол. Кроме этого, сенаторы хотят запретить однополые браки.