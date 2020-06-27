Поправки к Конституции позволят властям привлекать к работе над проектами НКО

В случае принятия поправок к Конституции Россия станет первой страной в мире, где в основном законе прописана роль волонтеров и НКО в жизни государства. Об этом в беседе с «360» заявил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Особенно он отметил, что в статье 114, которая регулирует работу правительства, появится пункт о поддержке волонтерства и некоммерческих организаций.

«Это означает, что НКО как субъекты, станут полноценными партнерами. То есть, если сейчас можно редко увидеть, когда власти привлекают некоммерческие организации в качестве экспертов, партнеров в совместных государственных или любых других программах. То после этой поправки это будет повсеместно», — пояснил Артем Метелев.

По его словам, сегодня некоммерческие организации могут дать очень многое: проводить экспертизы, делиться практическими наработками. При этом часто они делают свою работу лучше, быстрее и эффективнее, чем государственные учреждения. В случае принятия поправок к Конституции все уровни власти смогут привлекать некоммерческие структуры и волонтеров к реализации проектов.

Голосование по поправкам к Конституции началось в России в минувший четверг, 25 июня, и продлится оно до 1 июля включительно. Для участия достаточно прийти на свой избирательный участок или попасть на выездное голосование участковой комиссии. Это специальные шатры, где члены УИК принимают всех желающих проголосовать.

Следят за чистотой процедуры наблюдатели. Это более 500 тысяч граждан страны. Как пояснил в беседе с изданием «Политика Сегодня» член Общественной палаты Александр Малькевич, такое количество показывает высокий уровень гражданской активности. Россияне понимают всю значимость этого события.