Поправки к Конституции смогут обеспечить россиянам большую уверенность в том, что обещанные им социальные гарантии будут выполнены. Так считает член Общественной палаты и директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова.

«Если другие нормативно-правовые акты периодически пересматриваются, в них вносятся изменения, то в такой закон, как Конституция, достаточно редко вносятся какие-то правки. Внесение каких-то основных положений, в частности социальных норм, в Конституцию, их защищает очень сильно от изменений», — сказала собеседница «360».

Тополева-Солдунова подчеркнула, что экономическая ситуация может постоянно меняться. Каждый житель не раз был свидетелем того, что из-за каких-то экономических сложностей приостанавливали выплаты и вносили изменения в нормативно-правовые акты.

Внесение каких-то положений в Конституцию защищает эти нормы от изменений. Тут уже гораздо больше может быть уверенности у наших граждан в том, что, например, пенсии будут ежегодно индексироваться и заработная плата не будет ниже минимального размера оплаты труда. Это все-таки гораздо большая защищенность такого рода социальных гарантий Елена Тополева-Солдунова член Общественной палаты.

Она добавила, что такие гарантии нужны людям, когда они планируют семейный бюджет и рассчитывают свои возможности. Конституция дает гарантии государства на долгие годы. Кроме того, в поправках предусмотрели все актуальные вопросы. Например, свое отражение нашло волонтерство.

«Поправки, которые связаны с волонтерством, с некоммерческими организациями, очень актуальны. Их не могло просто быть в Конституции раньше, потому что в нашей жизни не было таких явлений. Сейчас это стало частью жизни очень многих наших граждан», — пояснила член Общественной палаты.

Тополева-Солдунова выразила надежду, что поправки станут стимулом развития гражданского общества России.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня. Последний день, когда можно определиться с выбором, — 1 июля.