Попова заявила о незаразности привитых от коронавируса людей

Получивший оба компонента вакцины от коронавируса человек не сможет заразить других людей, заявила главный санитарный врач Анна Попова в эфире «России 24»

«Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи, может быть, но это отдельная совсем история», — сказала она.

Попова также пояснила, что среди тех, кто прошел полную вакцинации минимальное число заболевших. По ее словам, люди с таким статусом заболевают в 0,7% случаев.

У нас все привитые не дают никаких клинических проявлений, кроме малого количества. Это два человека на 300 привитых. Все три наши вакцины дают примерно одно и то же количество — от 0,71 до 0,76%», — подчеркнула Попова.

При этом она отметила, что если учитывать привитых лишь первым компонентом, то показатель будет выше.

Также главный санитарный врач заявила, что случаев, когда люди заболевают во второй раз, очень мало. «Врачи которые занимаются людьми, которые считают, что заболели во второй или третий раз, говорят, что надо разбираться с тем, как был поставлен первый диагноз. В любом случае количество таких людей минимально. Около 1%, не больше. В каких-то регионах таких случаев чуть больше, но это предмет для изучения учеными», — добавила Попова.