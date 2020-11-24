Попова заявила, что в России распространяется европейский коронавирус

Коронавирус из Китая не циркулирует в России. В нашей стране распространен штамм из Европы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Быстро разработали тест-системы, быстро разработали меры реагирования, не допустили возбудитель из Китая. И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус», — приводит РИА «Новости» слова Поповой на координационном совете уполномоченных по правам человека.

Руководитель ведомства добавила, что Россия успешно справилась с первой волной пандемии.

Эпидемическая ситуация снова ухудшилась после летней паузы в начале осени. Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 во многих странах мира стало резко расти. Новая вспышка коронавируса не обошла стороной и Россию. В стране сейчас действует всеобщий масочный режим, а медики практически ежедневно фиксируют новые рекорды по числу зафиксированных случаев заражения и погибших.

За минувшие сутки от болезни умер 491 человек — такого не было за все время пандемии. Всего жертвами болезни в России стали больше 37 тысяч пациентов.