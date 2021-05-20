Попова: «санитарный щит» избавит Россию от локдауна при любой эпидемии

«Санитарный щит», который создадут в РФ, поможет стране пройти любую эпидемию без локдауна. Обычный ритм жизни россиян тоже не изменится. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Благодаря «санитарному щиту» Россия получит новый санитарный карантинный контроль на границе. Он будет усилен и отличаться большей мобильностью.

«Очень быстрые тесты должны быть, новый тест от любой новой инфекции за четыре дня — это задача, которую мы должны решить очень быстро», — уточнила Попова.

В Роспотребнадзоре хотят добиться того, чтобы любая инфекция не наносила такого ущерба, как в прошлом году. Даже при возникновении рисков не пандемического характера должна отсутствовать угроза для людей и экономики.

«Основной девиз — это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни», — подчеркнула Анна Попова.

Ранее о начале создания «санитарного щита» заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он указал на важность сделать выводы и усвоить уроки пандемии.