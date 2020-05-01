Попова рассказала о первом этапе снятия ограничений в России

Снятие ограничений из-за пандемии коронавируса в России пройдет постепенно. Сначала людям разрешат прогулки и занятия спортом на улице.

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

Она подчеркнула, что снимать ограничения можно будет только после того, как прирост зараженных коронавирусом начнет снижаться. Должны высвободиться инфекционные койки и появиться запас тестов. Это три главных критерия начала выхода из режима самоизоляции.

Попова напомнила, что благоприятный исход зависит от многих факторов, где самый основной — это сознательность и ответственность людей.

По последним данным в России выявили 106 498 случаев заражения новым вирусом. От COVID-19 умерли 1073 инфицированных. Выздоровели 11 619 человек. Пока россияне продолжат жить в режиме самоизоляции. Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.