Попова рассказала, как длинные майские помогут в борьбе с COVID-19

Длинные майские выходные могут помочь в борьбе с распространением коронавируса, если россияне постараются провести время в кругу семьи и на свежем воздухе. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время визита в Ростовскую область.

По ее мнению, важно, чтобы люди носили маски и соблюдали социальную дистанцию. А майские праздники, как считает она, лучше всего провести с родными, избегая массовых мероприятий, сообщил ТАСС.

«Чтобы через 10-14 дней мы увидели дальнейшее снижение и не увидели роста новых случаев заболевания», — пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на ухудшение ситуации в других странах. Российские врачи анализируют риски.

«Главное сегодня — не почувствовать ветер свободы, его нет», — сказала Попова.

По ее мнению, коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому осенью положение может снова усложниться. Однако этого можно избежать при соблюдении рекомендаций. Их неоднократно озвучивали Роспотребнадзор и Минздрав. Обезопасить себя можно, сделав прививку от коронавируса.