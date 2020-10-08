Попова предупредила об усложнении ситуации с коронавирусом

Россиян призвали со всей ответственностью отнестись к мерам, введенным для борьбы с COVID-19. Темпы распространения инфекции стали выше в 60 регионах страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заметила в интервью каналу «Россия 1», что ситуация с коронавирусом в РФ усложняется. Власти субъектов, где обстановка стала более напряженной, оказались к этому готовы.

В 20 регионах России положение дел стабильно. В некоторых рост заболеваемости падает, но только там, где все введенные ограничения строго соблюдаются.

Распространение инфекции Попова объяснила возвращением многих россиян из отпусков «с коронавирусом». В учреждениях образования при этом ситуация с COVID-19 не ухудшилась.

Возраст новых заразившихся в среднем от 30 до 49 лет. Растут показатели и среди пожилых россиян.

В Роспотребнадзоре указали на необходимость создать новые тесты, которые бы показывали уровень иммунитета к инфекции. Этим вопросом заняты специалисты в Оболенске и научном центре «Вектор».

В конце октября, напомнила Анна Попова, должны начаться пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, которую разработали в «Векторе».

Глава Роспотребнадзора заметила, что сейчас важно соблюдать введенные из-за COVID-19 требования. Иначе меры будут другими.