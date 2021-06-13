Попова предупредила о последствиях ослабления антиковидных мер

Ослабление эпидемиологических требований на фоне роста случаев коронавируса недопустимо, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отказ от них может привести к еще большему осложнению ситуации.

Во время эфира с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким Попова напомнила, что профилактические требования были выработаны в ходе тяжелой и напряженной борьбы с инфекцией. Их послабления недопустимы.

«Сегодня расслабляться нельзя», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она призвала россиян как можно скорее вакцинироваться. От активности людей будет зависеть выработка коллективного иммунитета.

«Ситуация нас не оставит, пока мы не получим иммунитет. Лучший способ его получить — это привиться», — добавила Попова.

В противном случае вопрос о дальнейшем открытии границ будет оставаться в подвешенном состоянии.

«Иначе мы не сможем открыть границы, иначе мы не сможем восстановить тот круг общения с людьми, которые живут не в нашей стране, как было раньше», — предупредила она.

За минувшие сутки, по данным оперштаба, в России выявили 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Лидером стала Москва. Там зафиксировали 7704 заболевших.