Попова отметила эффективность российских тест-систем против мутаций коронавируса

Отечественные тест-системы и вакцины справляются с мутациями коронавирусной инфекции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об этом в эфире Радио «КП», сообщает сайт kp.ru.

По словам Поповой, с британским штаммом коронавируса российские специалисты разобрались детально.

«Кстати, у нас есть своя тест-система. Производители говорят, что да, вакцины от этой мутации защищают», — добавила она.

Отмечается, что ни одна компания в мире не обнародовала исследования, что вакцины справляются с южноафриканским штаммом.