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    08 апреля 2021, 18:54

    Попова отметила эффективность российских тест-систем против мутаций коронавируса

    Артур Блянихов

    Отечественные тест-системы и вакцины справляются с мутациями коронавирусной инфекции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об этом в эфире Радио «КП», сообщает сайт kp.ru.

    По словам Поповой, с британским штаммом коронавируса российские специалисты разобрались детально.

    «Кстати, у нас есть своя тест-система. Производители говорят, что да, вакцины от этой мутации защищают», — добавила она.

    Отмечается, что ни одна компания в мире не обнародовала исследования, что вакцины справляются с южноафриканским штаммом.