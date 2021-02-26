Попова заявила, что Россия справляется с пандемией лучше других стран

Россия преодолевает последствия коронавирусной пандемии значительно лучше, чем большинство стран мира, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она выступила на открытии выставки в доме Российского исторического общества.

Показатели по ситуации с коронавирусом в России показывают, что страна справляется с пандемией лучше, чем другие страны, заявила Попова. Главный санитарный врач РФ отметила, что успехи борьбы с коронавирусом — это результат работы ученых и практиков.

Попова также назвала «невероятным результатом» создание в России трех вакцин от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия заняла лидирующую позицию в мире по созданию вакцин от коронавируса.

Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, который наблюдается в России в последние недели, ранее объяснила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Специалист отметила, что это поспособствовало соблюдение защитных мер и кампания по вакцинации населения, набирающая обороты.