Попова обозначила главную задачу в борьбе с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что сейчас основная задача — это пандемия без локдауна. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы говорим о том, что задача, которая стоит перед нами — это эпидемия и пандемия, но без локдауна», — цитирует Попову «Газета.ru».

Она добавила, что COVID-19 является не самым страшным вариантом реализации эпидемиологических рисков, поскольку у него не самая высокая контагиозность. Попова заметила, что двухнедельный инкубационный период дает время для противодействия инфекции.