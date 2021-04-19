Попова объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Страна занимает 87-ю позицию в мире по среднесуточным показателям.

«Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется. По тестированию Российская Федерация буквально последние две недели занимает пятую строчку, до этого это была третья строчка. Но, учитывая очень сложную эпидситуацию во Франции и Италии, наши коллеги там были вынуждены увеличить количество тестов», — передал ТАСС ее слова.

В России за последние сутки заразились 8589 человек, по состоянию на 19 апреля общее количество россиян, переболевших ковидом, составило 4 710 690 человек. Выздоровели 4 333 598 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным оперативного штаба, осталась на уровне 92% от общего числа заразившихся.

Наименьшие темпы прироста за сутки показали Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%, Республика Алтай, Республика Тыва — 0,01%, Магаданская область и Еврейская автономная область — 0,02%, рассказали в оперштабе.

Ранее глава Роспотребнадзора призывала не откладывать вакцинацию от коронавируса, чтобы лето встретить без ограничений.