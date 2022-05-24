Попова объяснила, нужно ли носить маски из-за вспышки оспы обезьян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российским гражданам нет необходимости надевать маски в связи с вспышкой в некоторых странах Европы оспы обезьян. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

Попова уточнила, что случаев обезьяньей оспы в России не зафиксировано.

«Сейчас не нужно носить маски. Сейчас рисков для населения нет», — сказала она.

Оспа обезьян, по словам главы ведомства, распространяется контактным и воздушно-капельным путем, поэтому маски, в некоторой степени, имеют смысл, как и защита кожных покровов.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в России существует иммунная прослойка благодаря вакцинации, которая проводилась до 1980 года.