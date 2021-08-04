Попова назвала штамм коронавируса, который превалирует в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заметила, что за последние три недели июля в России доля штамма коронавируса «дельта» составила 68,8%. По ее словам, это самый большой показатель за весь период наблюдений, передает сайт kp.ru.

Попова отметила, что по сравнению с прошлым годом скорость изменений вируса возросла. Поэтому она обозначила важность проведения прививочной кампании.

«Желательно одномоментно, в максимально короткие сроки и привить большое количество людей. Тогда мы лишим вирус возможности меняться так быстро», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она заметила, что вирус меняется тогда, когда попадает в новый организм и находится в нем несколько недель. Если же он соприкасается с вакцинированным человеком, то не может находиться в организме длительное время и не успевает мутировать.