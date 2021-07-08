Попова назвала регионы с максимальной заболеваемостью ковидом

Ситуация с коронавирусом в России напряженная, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас максимальная заболеваемость отмечается в Северо-Западном федеральном округе.

«Безусловно, текущая ситуация напряженная. И самые высокие цифры мы сегодня наблюдаем в Северо-Западном федеральном округе. Максимально высокие в стране», — сказала Попова в интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Далее, по ее словам, идет Центральный федеральный округ, «и вот буквально несколько дней, как к ним присоединился Дальневосточный федеральный округ».

Во всех остальных федеральных округах, как отметила глава Роспотребнадзора, ситуация чуть более спокойная, но «абсолютно нестабильная». Попова подчеркнула, что развитие ситуации будет зависеть только от соблюдения антикоронавирусных мер.

При этом, по ее словам, необходимости в более жестких ограничениях и в локдауне из-за коронавируса сегодня нет.