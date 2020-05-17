Попова назвала число выявленных случаев СОVID-19 в нормальной ситуации

Ситуацию с коронавирусом можно будет назвать нормальной, когда за сутки не выявят ни одного случая заражения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На вопрос о том, сколько случаев заражения 2019-nCoV должны выявить за сутки, чтобы назвать ситуацию нормальной, Попова ответила: «Ноль!» Об этом она заявила в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-24». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин на своей странице в Instagram.

Ранее глава ведомства заявила, что на сегодняшний день в России удалось остановить рост числа заболеваний COVID-19. Попова отметила, что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась в регионах. По ее мнению, это результат бережного отношения россиян к своему здоровью.

За минувшие сутки российские медики выявили 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего с начала пандемии выявили 281 752 случая COVID-19. Умер 2631 человек. Некоторые западные СМИ обвинили Россию в занижении числа летальных случаев, однако это не так.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что занижать данные о смертях от COVID-19 российским больницам просто невыгодно. Тарифы на лечение зараженных 2019-nCoV слишком высоки.