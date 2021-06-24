Попова назвала число стран с индийским штаммом коронавируса

Индийский штамм коронавируса, который получил название «дельта», распространился почти в 90 странах. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По данным зарубежных специалистов, новый штамм „дельта“ получил распространение почти в 90 странах», — приводит ТАСС слова Поповой во время выступления на международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Накануне заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что индийский штамм SARS-CoV-2 наиболее распространен в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Саратовской областях. По ее словам, в группу риска по заражению этим вариантом коронавируса входят люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Голикова обратила внимание на то, что «дельта» продолжает мутировать, однако видоизмененного штамма в России не выявили. Она призвала регионы брать пример с Москвы по введению ковидных мер. По ее мнению, ограничить массовые мероприятия и повышать темп вакцинации необходимо по всей стране.