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    09 июля 2021, 16:02

    Попова исключила появление российского штамма коронавируса. Хотя мутации есть

    Ольга Назаркина

    Коронавирус не претерпел каких-то серьезных изменений в России, чтобы говорить о появлении российского штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эти изменения не носят значимого характера для эпидемической ситуации.

    Попова исключила появление российского штамма коронавируса. Хотя мутации есть

    «Мы, конечно же, видим в больших агломерациях свойственное большому количеству выделенных штаммов определенные изменения. Но эти изменения не носят никакого характера эпидемически значимого», — пояснила она в интервью на канале «Россия 24».

    Иными словами, как уточнила Попова, эти изменения не делают вирус более заразным или более опасным с точки зрения течения болезни.

    «Это просто характеристика того, что есть передача интенсивная в большом городе, и мы ее видим, мы можем ее оценивать и анализировать и прогнозировать дальнейшее развитие», — заключила она.

    В апреле глава Роспотребнадзора на собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН) сообщала о том, что в России начали формироваться о два российских штамма коронавируса — сибирский и северо-западный. Она уточнила, что описание этих вариантов вируса появятся, как только нужные материалы будут готовы к публикации.