Попова исключила появление российского штамма коронавируса. Хотя мутации есть

Коронавирус не претерпел каких-то серьезных изменений в России, чтобы говорить о появлении российского штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эти изменения не носят значимого характера для эпидемической ситуации.

«Мы, конечно же, видим в больших агломерациях свойственное большому количеству выделенных штаммов определенные изменения. Но эти изменения не носят никакого характера эпидемически значимого», — пояснила она в интервью на канале «Россия 24».

Иными словами, как уточнила Попова, эти изменения не делают вирус более заразным или более опасным с точки зрения течения болезни.

«Это просто характеристика того, что есть передача интенсивная в большом городе, и мы ее видим, мы можем ее оценивать и анализировать и прогнозировать дальнейшее развитие», — заключила она.

В апреле глава Роспотребнадзора на собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН) сообщала о том, что в России начали формироваться о два российских штамма коронавируса — сибирский и северо-западный. Она уточнила, что описание этих вариантов вируса появятся, как только нужные материалы будут готовы к публикации.