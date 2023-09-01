Общество 01 сентября 2023, 10:55 Поплыли в школу. В Уссурийске детей доставили на занятия в лодке РИА «Новости»: в Уссурийске детей доставили в школу 1 Сентября в лодке РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Уссурийске первоклассники добирались на праздничную линейку 1 Сентября на надувной лодке. Видео такой переправы появилось в соцсетях. В лодке сидели нарядные мальчик и девочка с букетами в руках. Толкал лодку мужчина.

«Вот сегодня у нас 1 Сентября. Детишки-школьники наши передвигаются на лодках. Вот такой праздник у наших ребят», — прокомментировала происходящее женщина за кадром.

«Комсомольская правда — Владивосток» уточнила, что видео сняли в районе дома № 10 в Новоникольском проезде.

В августе в Приморье произошло сильнейшее наводнение. В середине месяца из затопленных домовладений в Приморском крае эвакуировали более 2,5 тысячи человек, 582 из них — дети. В регионе развернули пункты временного размещения.

По последним данным МЧС, с начала паводка в Приморье эвакуировали более 7,2 тысячи человек, в том числе 1061 ребенка.

На сегодняшний день в регионе работают 10 лодочных переправ в Уссурийском и Дальнереченском городских образованиях, Красноармейском, Хасанском и Дальнереченском муниципальных образованиях.

В восьми пунктах временного размещения находятся 197 человек, в том числе 48 детей, добавили в ведомстве.

В 14 муниципальных образованиях подтопленными остаются 533 жилых дома и 1725 придомовых территорий.

«Водой отрезаны 33 населенных пункта», — заключили в МЧС.