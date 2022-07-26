Поперечному посоветовали сменить сцену на армию

Комика и блогера Данилу Поперечного проверят на дискредитацию армии РФ. Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции российский, политический деятель, депутат Государственной думы восьмого созыва от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев посоветовал артисту сменить деятельность с юмористической на военную.

«Если он хочет что-то добавить, то ему нужно встать и поехать туда вместе с этими ребятами защищать суверенитет страны, защищать родителей, дом», — сказал он.

По его словам, нет ничего заумного в безнаказанном осмеивании защитников суверенитета страны. Также Хамзаев заявил, что Поперечный зарабатывает на недостойных делах.

«У человека есть профессия, он зарабатывает на этом деньги. Вопрос — какой ценой. Если он в рамках личного бизнеса обсмеивает наших ребят, которые защищают суверенитет страны ценой собственной жизни и здоровья в том числе», — сказал депутат.

По его мнению, государство должно реагировать на подобные выходки и оценивать их в рамках действующего законодательства. Также Хамзаев подчеркнул, что нарушение определенных границ — в морали, совести и справедливости — должно рассматриваться с точки зрения права.

Полиция приступила к проверке контента Поперечного на предмет дискредитации ВС России. Правоохранительные органы заинтересовались артистом после заявления, которое поступило в МВД России по Ярославскому району Москвы. В нем неравнодушный гражданин обвинил Поперечного в плохом отношении к спецоперации РФ на Украине и публикации опасных постов.