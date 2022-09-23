Попавшим под мобилизацию россиянам назвали вещи, которые стоит брать с собой | 360°

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Попавшим под мобилизацию россиянам назвали вещи, которые стоит брать с собой

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Офицер в запасе Константин Ковалев, воевавший в Донбассе в 2014–2015 годах, рассказал в беседе с РИА ФАН о вещах первой необходимости, которые стоит брать с собой перед отъездом на учения, а затем на территорию ведения спецоперации.

По его словам, мобилизованным следует купить удобную обувь, сменную одежду и обширную аптечку. Примерная стоимость перечисленных вещей составляет 200 тысяч рублей.

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«Тем, у кого еще есть время, нужно готовиться, чтобы после не бегать как ужаленным. Тем, кому уже пришла повестка, тоже нужно готовиться, но в ускоренном темпе», — сообщил военный.

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Из одежды Ковалев порекомендовал купить несколько комплектов нижнего белья, носков и футболок. Также он посоветовал приобрести костюм, который может и отвести влагу, и выдержать огонь.

«Обычно такую одежду можно найти в специализированных магазинах для пожарных или для гонщиков. Это не обязательно должен быть военторг», — сказал офицер.

Если есть возможность, можно купить себе современный бронежилет и легкий кевларовый шлем. Что касается аптечки, в ней обязательно должны быть перевязочные материалы и жгуты, заключил Ковалев.

Частичная мобилизация в РФ

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