Общество 02 сентября 2023, 10:22 Попавший в реанимацию депутат Сокол снял кандидатуру с выборов главы Хакасии Депутат Сокол заявил, что не будет участвовать в выборах главы Хакасии РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Сергей Сокол, который на днях попал в реанимацию, решил снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Такой шаг в своем Telegram-канале он объяснил состоянием здоровьяю

«Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали», — написал Сокол.

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Депутат признался, что не в состоянии с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост.

Сокол уточнил, что попал в больницу с осложнениями после перенесенной в июле операции. Врачи, по его словам, предупреждали о возможных последствиях, но депутат не прекращал работу, чтобы не подвести избирателей и команду.

«Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения», — подчеркнул парламентарий.

О госпитализации Сокола стало известно 31 августа. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал, что состояние депутата тяжелое.