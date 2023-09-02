02 сентября 2023, 10:22
Попавший в реанимацию депутат Сокол снял кандидатуру с выборов главы Хакасии
Депутат Сокол заявил, что не будет участвовать в выборах главы Хакасии
Депутат Госдумы Сергей Сокол, который на днях попал в реанимацию, решил снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Такой шаг в своем Telegram-канале он объяснил состоянием здоровьяю
«Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали», — написал Сокол.
Реклама
Депутат признался, что не в состоянии с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост.
Сокол уточнил, что попал в больницу с осложнениями после перенесенной в июле операции. Врачи, по его словам, предупреждали о возможных последствиях, но депутат не прекращал работу, чтобы не подвести избирателей и команду.
«Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения», — подчеркнул парламентарий.
О госпитализации Сокола стало известно 31 августа. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал, что состояние депутата тяжелое.
Депутаты
Выборы
Реклама
Реклама