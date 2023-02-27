27 февраля 2023, 08:49
Попавший в больницу губернатор Белгородской области сообщил о своем состоянии
Губернатор Белгородской области заявил об улучшении состояния в больнице
Состояние здоровья губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова улучшилось, но пока он все еще остается в больнице. Об этом чиновник сообщил в Telegram.
«Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить», — написал Гладков.
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Он добавил, что в 09:00 27 февраля на его страницах во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» пройдут прямые эфиры еженедельного оперативного совещания правительства региона.
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«Если у вас есть желание и вопросы, присоединяйтесь. Я тоже рядом», — добавил губернатор.
О своей госпитализации Гладков сообщал 24 февраля. Он признался, что не хотел писать, что заболел, однако решил прояснить ситуацию после того, как данные об этом появились в ряде Telegram-каналов. ⠀
«Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. <…>Слишком много работы — некогда болеть», — подчеркнул Гладков.
По информации Telegram-канала «112», губернатора Белгородской области доставили в больницу с пищевым отравлением.
Больницы
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